"Роскино" и "Таджикфильм" договорились о взаимных показах

Также подписали соглашение на пять лет о сотрудничестве между Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С. А. Герасимова и Таджикским государственным институтом культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Роскино" и киностудия "Таджикфильм" договорились о взаимных показах картин в России и Таджикистане, меморандум об этом подписали в ходе первого международного душанбинского кинофестиваля "Тоджи Сомон". Об этом ТАСС сообщила советник генерального директора по развитию и управлению бизнес-процессами "Роскино" Римма Сачунова.

"В рамках меморандума у нас предусмотрено прежде всего взаимное участие в мероприятиях. То есть кинофестивали у них проходят - мы участвуем, если кинофестивали на территории РФ, то они участвуют. Обмен информацией о проводимых мероприятиях. <...> Также договорились о том, что показы на взаимной основе будут проходить, если мы будем показывать российские фильмы на территории Таджикистана, то и фильмы Таджикистана будут демонстрироваться на территории России", - сказала она.

Также в рамках кинофестиваля было подписано соглашение на пять лет о сотрудничестве между Всероссийским государственным институтом кинематографии имени С. А. Герасимова и Таджикским государственным институтом культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде. Как сообщили в пресс-службе таджикского института, его подписали ректоры Владимир Малышев и Мухриддин Низами. Стороны договорились проводить совместные научные, культурные, образовательные, творческие мероприятия, подготовку и переподготовку кадров, научную подготовку и повышение квалификации научно-педагогических кадров.

Дни российского кино

В рамках фестиваля в Душанбе с 15 по 19 октября также впервые прошли Дни российского под брендом Russian Film Festival. Сачунова отметила, что публика высоко оценила российские ленты, о чем свидетельствуют результаты анкетирования.

"Мы не только проводим показы фильмов, но и анкетирование, чтобы узнать, какое восприятие у них, понравился ли сюжет, хотят ли они еще увидеть российские фильмы. <...> Не было ни одного отрицательного отклика по поводу наших фильмов", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что очень тепло публика отозвалась о семейных картинах - фентези "Волшебники" режиссера Рената Давлетьярова и полнометражном мультфильме "Суворов: великое путешествие" Бориса Черткова. Также зрители в Душанбе высоко оценили картину Ивана Соснина "Далекие близкие", которую показали на открытии Дней российского кино, и фантастические фильмы "Спутник" режиссера Егора Абраменко и "Обратимая реальность" Дмитрия Константинова. Сачунова также выразила благодарность посольству России в Таджикистане за содействие в организации мероприятия.