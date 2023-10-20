Алексей Учитель объявит актерский состав сериала о Шостаковиче через две-три недели

Все роли исполнят российские артисты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Актерский состав нового сериала Алексея Учителя "Дд/Шостакович" будет определен через две-три недели, все роли исполнят российские артисты. Об этом режиссер сообщил корреспонденту ТАСС.

"Будут все наши актеры", - сказал Учитель в кулуарах фестиваля "Послание к человеку", в этом контексте вспомнив свой фильм "Матильда", в котором приняли участие много иностранных артистов, например, исполнители главных ролей Михалина Ольшанская и Ларс Айдингер.

На главную роль актер уже утвержден, напомнил режиссер. Сейчас решается вопрос, сыграет ли он Шостаковича и в 20-летнем, и в 60-летнем возрасте, или же будет найден еще один исполнитель.

"Мы сейчас работаем над пластическим гримом, пробуем различные варианты", - сказал Учитель и добавил, что основной состав сериала будет известен "через две-три недели". Главное - "создать такой своеобразный ансамбль, который будет гармоничен во всем", и чтобы между актерами непременно "появилась химия".

Съемки сериала будут проходить с перерывами, так как действие картины происходит в разные времена года, отметил Учитель. "У нас часть съемок будет в декабре, часть - в январе. Основной блок будет сниматься с конца февраля. Это связано еще со временами года, поэтому такие перерывы", - рассказал режиссер.

О сериале

Лента покажет XX век с точки зрения Шостаковича. Ранее Учитель отмечал, что фильм не задумывается как полностью биографический, в нем найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу.

Музыкальным руководителем в фильме выступит художественный руководитель труппы Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев. Дирижировать на съемках в оперных сценах будет дирижер московского театра "Геликон-опера" Филипп Селиванов, рассказали создатели картины во время защиты проекта.