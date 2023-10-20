Номинантами "Золотой маски" стали более 50 постановок из разных городов РФ

На награду претендуют, в частности, спектакли Большого театра, Театра им. Вахтангова, Российского академического Молодежного театра, Театра балета им. Л. Якобсона Санкт-Петербурга

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Экспертные советы Российской национальной театральной премии "Золотая маска" определили список номинантов сезона 2022-2023 годов, в числе претендентов - 56 постановок из разных городов, сообщила пресс-служба фестиваля "Золотая маска".

"В число номинантов вошли 56 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Омска, Петрозаводска, Пскова, Новокузнецка, Нягани, Красноярска, Йошкар-Олы, Владикавказа, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Буинска и Учмы", - говорится в сообщении.

На награду претендуют, в частности, спектакли Большого театра, Театра им. Вахтангова, Российского академического Молодежного театра, Театра балета им. Л. Якобсона Санкт-Петербурга, Театра оперы и балета им. П. И. Чайковского из Перми. В актерских номинациях - Елизавета Боярская и Евгений Редько, в режиссерских - Алексей Бородин, Филипп Гуревич, Никита Кобелев, Петр Шерешевский.

"Вместе с окончанием работы экспертных советов сезона 2022-2023 годов завершается и продолжавшаяся 20 лет работа команды АНО "Фестиваль "Золотая маска" в качестве дирекции, проводившей конкурсную программу в Москве", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что до конца 2023 года будет идти программа в городах России.

В августе Союз театральных деятелей (СТД) РФ принял решение выйти из состава участников АНО "Премия и фестиваль "Золотая маска" и создать собственную исполнительную дирекцию "Золотой маски", пригласив на должность директора премии и фестиваля Владимира Мишарина. Председатель СТД Александр Калягин принял на себя обязанности президента премии.

Комментарием СТД по поводу обнародования списка номинантов ТАСС пока не располагает.