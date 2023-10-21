Национальный молодежный симфонический оркестр даст концерт в Москве в честь Елены Гнесиной

Выступление пройдет в Концертном зале имени П.И. Чайковского

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) исполнит сочинения Моцарта и Штрауса 21 октября в Концертном зале имени П.И. Чайковского.

Концерт приурочен к 150-летию со дня рождения пианистки и педагога Елены Гнесиной, сообщила пресс-служба Московской филармонии.

"В новом абонементе РНМСО участвуют исполнители - дирижеры Александр Лазарев, Дмитрий Синьковский и Филипп Чижевский, пианист Константин Емельянов, скрипач Вадим Репин, Государственный квартет имени Бородина, - говорится в сообщении. - Первую программу цикла 21 октября в Зале Чайковского представляет Александр Лазарев, концерт посвящен 150-летию со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной".

Уточняется, что будут исполнены Концерт №20 для фортепиано с оркестром ре минор Моцарта и "Домашняя симфония" Штрауса.

По указу президента России в 2024 году пройдут мероприятия в честь 150-летия со дня рождения Гнесиной.