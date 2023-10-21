В Адыгее впервые сварили "Литературное варенье" в честь 127-летия драматурга Шварца

После экскурсии по дому писателя гости отгадывали цитаты из произведений Евгения Шварца, посмотрели мини-спектакль "Театра у трех дорог" и выступление артистов Камерного музыкального театра им. А. А Ханаху

МАЙКОП, 21 октября. /ТАСС/. "Литературное варенье" из айвы сварили в честь 127-летия со дня рождения Евгения Шварца в доме в Майкопе, в котором прошло детство и юность драматурга, и где в будущем планируется создать культурный центр и единственный в России музей писателя, передает корреспондент ТАСС.

"Мы всегда варим варенье непосредственно в присутствии участников праздника, посетителей музеев-усадеб, чтобы внести этакий нескучный элемент в серьезные мероприятия типа литературных чтений. Сегодня, в день рождения великого сказочника Евгения Львовича Шварца, у нас обыкновенно-чудесное варенье из айвы, которое варится по старинному рецепту. Айва на Кавказе плодоносит в конце октября, и эти солнечные, яркие, душистые плоды так созвучны с потрясающими цитатами драматурга, которые вошли в отечественную и мировую литературу", - сказала ТАСС Светлана Колесникова.

По словам внучки писателя Марии Крыжановской, которая возглавляет проект "Дом Шварца", во дворе дома Шварцев росла айва, как и в саду семьи доктора Василия Соловьева, которая жила в усадьбе через дорогу. Юного Шварца, часто гостившего в семье Соловьевых, угощали вареньем, которое готовила хозяйка дома Вера Константиновна. После экскурсии по дому писателя гости отгадывали цитаты из произведений Шварца, посмотрели мини-спектакль "Театра у трех дорог" и выступление артистов Камерного музыкального театра им. А. А Ханаху.

Авторский проект "Литературное варенье" открылся в 2015 году. Самое первое мероприятие прошло в Орловской области в музее-заповеднике Ивана Сергеевича Тургенева Спасское-Лутовиново. За прошедшие годы варенье варили в музее-заповеднике Николая Некрасова "Карабиха" (Ярославская область), усадьбе драматурга Александра Островского Щелыково (Костромская область), музее-заповеднике Менделеева-Блока "Шахматово", доме-музее Михаила Пришвина в Дунине.

Просветительский культурологический проект с элементами гастрономического шоу "Литературное варенье" впервые приехал на Кавказ и в Адыгею.

О проекте "Дом Шварца"

Проект "Дом Шварца" был создан в Майкопе в октябре 2020 года. В рамках проекта волонтеры совместно с Адыгейским госуниверситетом провели в 2021 году в городе математический квест "Интеграл по городу. Теорема Шварца", представили зрителям литературно-музыкальную композицию по дневникам писателя "Майкоп. Комета Галлея", выпустили первый за постсоветское время аудиоспектакль по сказке "Два брата". Имя писателя присвоено Майкопской гимназии и аллее в центре Майкопа.

Семья Шварцев в 1902 году приехала в Майкоп, куда после полугодичного ареста по подозрению в революционной агитации среди рабочих Алафузовских фабрик в Казани под гласный надзор полиции был сослан отец писателя Лев Борисович. Будущему драматургу было тогда около пяти лет. После окончания реального училища в 1913 году Шварц уехал из Майкопа в Москву поступать в университет.