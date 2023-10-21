Фильм "Обычная свадьба" Ирины Ходюш завоевал гран-при Фестиваля уличного кино

Впервые обладателей наград фестиваля выбирали зрители и профессиональное жюри

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фильм режиссера Ирины Ходюш "Обычная свадьба" - последняя картина с участием народного артиста РСФСР Владимира Меньшова - получил главную награду 10-го Фестиваля уличного кино, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия в столичном Цифровом деловом пространстве.

Впервые обладателей наград фестиваля выбирали не только зрители, голосующие светом фонариков за наиболее понравившийся фильм, но и профессиональное жюри - актеры Александр Петров и Милош Бикович, писатель Александр Цыпкин, режиссеры Дмитрий Дьяченко и Андрей Кравчук, сценаристы Петр Внуков и Андрей Золотарев, главный редактор "Кино-театр.Ру" Жан Просянов, генеральный директор кинокомпании 1-2-3 Production Иван Голомовзюк, генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов и генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. При этом обладателя гран-при фестиваля выбрали именно путем зрительского голосования. Режиссер Ирина Ходюш получит денежный приз в размере 1 млн рублей.

Лучшим режиссером фестиваля стал Иван Соснин за фильм "Дорога в облака". Эта картина также получила награду в номинации "Лучшая операторская работа" и стала обладателем специального приза российского общества "Знание". В номинации "Лучший сценарий" награду присудили фильму "Как с Максимом фигня случилась" Виталия Дудника.

Поздравила собравшихся с завершением юбилейного фестиваля министр культуры России Ольга Любимова. "Ежегодный смотр проходит с 2014 года и за это время успел охватить тысячи городов и миллионы зрителей, как в России, так и за рубежом. Фестиваль вносит значительный вклад в популяризацию отечественного кино, помогает авторам найти свою аудиторию и вывести свое творчество на новый уровень", - зачитал обращение Любимовой ведущий церемонии, кинокритик Егор Москвитин.

Министр отметила, что кино фестиваль предлагает участникам большое количество разнообразных событий: во многих городах в программу входили велопробеги, пикники и открытые лектории, музыкальные и спортивные мероприятия, а также инсталляции. "Уникальное сочетание формата киносмотра и городского праздника неизменно привлекает внимание аудитории самых разных возрастов и интересов", - добавила министр, пожелав фестивалю дальнейших успехов и процветания.

Юбилейные планы

Кроме того, Голомовзюк и генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков анонсировали, что в честь 10-летнего юбилея смотра совместно 1-2-3 Production и онлайн-кинотеатром Premier будет создан киноальманах из пяти новелл на тему, связанную с туризмом, в жанре комедии и драмеди. "Это будет полнометражная картина для всех участников конкурсной программы фестиваля за 10 лет. <…> Большой полный метр, чтобы все ребята, которые участвовали в фестивале и доходили до конкурсной программы, смогли написать заявки и снять пять новелл для того, чтобы уже этот проект стал настоящим и профессиональным, и мы с ним попали в прокат", - сказал Голомовзюк.

Фильмом закрытия фестиваля стала драма "Единица Монтевидео" из конкурса "Русские премьеры" 45-го Московского международного кинофестиваля. Картину лично представили режиссер Татьяна Лютаева, исполнитель главной роли Алексей Серебряков, продюсер Сергей Бобза, композитор Андрей Дергачев и оператор Вячеслав Лисневский и кастинг-директор Мария Серебрякова.

Фестиваль уличного кино - крупнейший зрительский смотр фильмов короткого метра в России. В 2023 году в конкурсную программу вошли шесть работ молодых авторов. Фестиваль стартовал 29 июня и объехал более 1,3 тыс. российских городов. На основе зрительского голосования оргкомитет фестиваля определил победителей этого года, которые получили грант на разработку полного метра.