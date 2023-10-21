В Узбекистане отметят юбилей Расула Гамзатова

Главным событием праздника станет музыкально-театрализованное представление во Дворце искусств в Ташкенте

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Музыкально-театрализованным представлением отметят 100-летие со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова в Узбекистане. В субботу в страну прибыла правительственная делегация из Дагестана под руководством председателя правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Памятные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику "Белые журавли".

"Дагестанская делегация под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова в рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан посетила мемориальный комплекс "Белые журавли" в городе Чирчик", - говорится в сообщении.

Члены делегации возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память жертв, павших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Дагестана, праздничные мероприятия пройдут в течение трех дней. Главным событием станет музыкально-театрализованное представление "Родники Расула Гамзатова" во Дворце искусств в Ташкенте, который пройдет в воскресенье вечером.

Помимо культурной программы пройдет несколько деловых встреч. Делегация из Дагестана встретится с руководителями Минпромторга, Минсельхоза, Минкульта Узбекистана, а также с представителями Союза поэтов и Управления мусульман страны.

О Гамзатове

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру", опубликован 1 июля 2021 года.