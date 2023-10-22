В Петербурге откроется фестиваль "Международная неделя консерваторий"

Участие в нем примут представители высших школ музыки из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Сербии, Турции, Ливана и Омана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. ХХIII фестиваль "Международная неделя консерваторий" пройдет с 22 октября до 2 ноября под знаком 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. Его музыка прозвучит на концерте-открытии в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

В одиннадцати программах фестиваля примут участие представители высших школ музыки из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Сербии, Турции, Ливана и Омана.

"Сквозной линией фестиваля будет творчество Рахманинова, музыка которого прозвучит в исполнении оркестра, хора и солистов нашей консерватории", - сказал на пресс-конференции в ТАСС ректор старейшего музыкального вуза страны, заслуженный артист России Алексей Васильев, который на открытии встанет за дирижерский пульт студенческого оркестра. Он поблагодарил правительство Санкт-Петербурга и городской комитет по культуре за поддержку проекта.

На открытии в концертном исполнении прозвучат опера Рахманинова "Алеко" и его Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром. Солистом выступит доцент кафедры специального фортепиано Олег Вайнштейн.

"Будет звучать музыка самых разных направлений и жанров. Программа построена таким образом, чтобы в это сложное время мы были устремлены в будущее, потому что это наша надежда, и 23-й проект во многом ориентирован на молодежную аудиторию", - рассказала директор фестиваля Лидия Волчек.

О программе фестиваля

На разных площадках города заявлены вечера от академической музыки до этно. Так, концерты "Камерные серии" будут представлены в Белом зале Шереметевского дворца и в Малом зале Филармонии. В Эрмитажном театре пройдет вечер "Классика-Этно-XXI". В музее-памятнике "Спас на Крови" в концерте "Хоровых академий" прозвучат духовные сочинения русских композиторов.

На программу "Фестивальный джаз" приглашает Филармония джазовой музыки. Певица из Турции Сибель Кесе и петербургские музыканты под руководством народного артиста России, почетного профессора Консерватории Давида Голощекина представят оригинальные сочинения и импровизации на известные джазовые стандарты

В атриуме Главного штаба Эрмитажа состоится заключительный концерт конкурса на создание произведений для мультимедиа-концерта "Петербургские художники звука". Программа конкурса предоставляет возможность использования искусственного интеллекта для визуализации музыкальных сочинений.

В программе "Органные академии" в Концертном зале Капеллы пройдет вечер "Двое за органом" при участии выпускников консерваторий двух столиц.

Мариинский театр предоставил фестивалю свой концертный зал, где будут исполнены Второй фортепианный концерт Рахманинова и его Поэма для солистов, хора и оркестра "Колокола". Программу представят Симфонический оркестр Петербургской консерватории и Сводный хор четырех высших школ музыки Москвы и Санкт-Петербурга. Солистом выступит лауреат Международного конкурса имени Петра Чайковского Илья Папоян.

О музыковедческом разделе

В научно-практическом разделе фестиваля - конференция, приуроченная к 150-летию Рахманинова, образовательные семинары по хоровому дирижированию, музыкальному менеджменту, творческие встречи и мастерские, открытые лекции и мастер-классы представителей высших школ музыки России и зарубежья.

В рамках Года педагога и наставника впервые состоится деловая игра "Карьерный компас". Будут проведены конкурс молодежных ансамблей "Шаг в будущее", а также конкурс на создание рецензий, обзоров, интервью, эссе о событиях "Недели консерваторий" 2023 года.

О фестивале

Международная неделя консерваторий - ежегодный музыкальный фестиваль, основанный в 2001 году в первом музыкальном вузе России - Государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова. Традиционно неделя проводится в конце октября - начале ноября в Санкт-Петербурге. Автор идеи и директор проекта - заслуженный работник культуры России, начальник концертного отдела Консерватории Лидия Волчек.

Название фестиваля отражает идею проекта: представители высших школ музыки разных стран принимают участие в концертных и образовательных программах на протяжении недели. Однако в этом году фестиваль оказался настолько богат событиями, что его решено продлить еще на пять дней.

За свою историю фестиваль более трехсот раз представил 160 высших школ музыки пяти континентов.

Помимо зарубежных учебных заведений, в фестивале принимают участие отечественные школы музыки Петербурга, Москвы, Новосибирска, Петрозаводска, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода и других городов России.