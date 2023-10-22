В Сочи объявили победителей IX конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира"

Премии получили представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Японии

ТАСС, 22 октября. IX Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира" в Сочи объявил победителей. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса.

"В завершившемся в Сочи IX Международном конкурсе Юрия Григоровича "Молодой балет мира" приняли участие 50 артистов из Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Республики Корея и Японии. Соревнование проходило в три тура в двух возрастных категориях: младшей и старшей. Основным направлением был классический танец, дополнительными дисциплинами - народно-сценический танец и современная хореография", - рассказал представитель оргкомитета.

По словам собеседника агентства, решением международного жюри победителями в младшей группе стали: россиянка Камилла Султангареева (первая премия), белоруска Елизавета Привальчук и россиянка Дарина Мосеева (вторая премия), на третьем месте оказались россиянки Анастасия Светлишина и Ева Моисеева, а также Тигран Айвазян из Армении.

В старшей группе первая премия присуждена россиянке Анфисе Ощепковой и Богдану Вербовому из Казахстана. Второй премии удостоены россиянка Анастасия Никольская и Ескали Каскырбай из Казахстана. Обладателями третьей премии стали японка Сибагаки Миу и россияне Алексей Помыткин и Валерий Видманкин.

Автор идеи конкурса - народный артист СССР, балетмейстер Григорович - пожелал успеха участникам творческого состязания. "Пусть сбудутся их надежды и оправдаются наши ожидания", - отметил он.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры России и ФГБУК "Росконцерт".