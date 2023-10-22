В Приморье пройдут концерты Дальневосточного оркестра русских народных инструментов

Выступления состоятся во Владивостоке и Уссурийске

ЯКУТСК, 22 октября. /ТАСС/. Концерты Дальневосточного оркестра русских народных инструментов пройдут во Владивостоке и Уссурийске. Об этом сообщил ТАСС инициатор проекта, доцент кафедры музыкального искусства Арктического государственного института культуры и искусств (Якутск) Николай Пикутский.

"Основная цель оркестра - объединение лучших студентов и преподавателей средних специальных учебных заведений и вузов Дальнего Востока для реализации социально-культурных творческих проектов. Мы уже сделали первый шаг - Дальневосточный молодежный оркестр даст два концерта: в Уссурийске - 27 октября, во Владивостоке - 29 октября", - рассказал Пикутский.

Он уточнил, что в качестве солистов оркестра привлечены лауреаты международных конкурсов: Владимир Боярский (баян), создатель онлайн-школы баяна и дуэта SibDuo Александр Сироткин (баян), солист Приморской сцены Мариинского театра Сергей Плешивцев (бас), солист Приморской краевой филармонии Павел Белошниченко (домра), преподаватель Приморского краевого колледжа искусств, солист ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота России Сергей Ковшов (балалайка). В проекте участвует заслуженный артист России, профессор кафедры народных инструментов, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов Дальневосточного государственного института искусств (Владивосток), дирижер Сергей Арбуз.

Как добавил Пикутский, программа готовится несколько месяцев. "Она довольно обширна и рассчитана на два часа с одним антрактом. Будут исполнены оригинальные и классические композиции российских композиторов, таких как Георгий Шендерев, Александр Цыганков, Вера Городовская, Виктор Гридин, Модест Мусоргский, Андрей Бызов, Николай Берестов и других", - рассказал он.

Особое внимание на концертах уделят премьере патриотического произведения для баяна и оркестра русских народных инструментов "Песнь о Руси", созданного Сироткиным.

Дальневосточный оркестр русских народных инструментов создан по инициативе Арктического государственного института культуры и искусств в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". В состав оркестра вошли также представители Дальневосточного государственного института искусств и Приморского краевого колледжа искусств (Владивосток).