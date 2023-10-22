В Красноярске открыли новый корпус драмтеатра имени Пушкина

На его возведение направили 340,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 22 октября. /ТАСС/. В Красноярске открыли новый корпус Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина площадью около 3 тыс. кв. м. Здание включает в себя сцену-трансформер, репетиционный зал и мастерские, сообщил на открытии журналистам министр культуры региона Аркадий Зинов.

"Сегодня открылся новый корпус Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина. Это давняя мечта театра, реализованная в рамках нацпроекта "Культура" при поддержке Министерства культуры России. Здесь размещена уникальная новая сцена на 116 мест. Это, по сути, сцена-трансформер. Она позволяет по-разному расположить действие, по-разному расположить зрителей. Это помогает делать современные постановки", - сообщил Зинов.

Общая площадь нового корпуса театра, который получил название "Пушка +", около 3 тыс. кв. м. Его строительство началось в 2021 году. В проект вложили 340,5 млн рублей. "В новом корпусе театра также расположен репетиционный зал, цеха для изготовления мягкой декорации, театральных костюмов и бутафории, звукозаписывающая студия, оснащенная современным оборудованием, театральное кафе", - пояснили ТАСС в театре.

Репертуар "Пушки +" утвержден до конца года. Открылся новый корпус премьерой спектакля главного режиссера театра Олега Рыбкина "Маленькие трагедии".

Здание первого драматического театра в Красноярске было построено в 1874 году. В 1898 году оно сгорело и новое помещение для театра строили на пожертвования горожан. Оно было открыто в 1902 году. Сегодня в репертуаре Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина десятки постановок. Несколько раз спектакли театра были номинированы на премию "Золотая маска".