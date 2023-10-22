В Петербурге вручили Царскосельскую художественную премию

Награды получили актер и кинорежиссер Вениамин Смехов, писатель и историк Яков Гордин, телеведущая и музыковед Сати Спивакова, а также актер и кинорежиссер Андрей Смирнов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Царскосельскую художественную премию за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства вручили восьми лауреатам, сообщили организаторы. Церемония прошла в Мемориальном музее-лицее в Царском Селе.

Премию получили актер и кинорежиссер Вениамин Смехов - за книгу "Жизнь в гостях" и разноплановый творческий путь в театре и кино; писатель и историк Яков Гордин - за книгу "Царь и Бог. Петр Великий и его утопия"; телеведущая и музыковед Сати Спивакова - за создание масштабного цикла музыкально-просветительских программ на телевидении и актерские работы разных лет; актер и кинорежиссер Андрей Смирнов - за фильмы, ставшие классикой, и вклад в мировое киноискусство.

Обладателями премии также стали музыкант и общественный деятель Алексей Гориболь - за создание музыкально-поэтического фестиваля "В сторону Выборга" и просветительскую деятельность в области академической музыки; художник Владимир Духовлинов (посмертно) - за цикл графических работ "Десять сюжетов из Евангелия"; а также писатели Михаил Кельмович и Елена Павликова - за книгу "Ленинград Иосифа Бродского".

Премией отмечаются творческие заслуги людей, связанных с петербургской, русской и мировой культурой, причем новых кандидатов выдвигают лауреаты прошлых лет. "У нас три символа премии традиционно всегда было - это [бронзовые скульптуры] Екатерины II, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама. В этом году приоритет у Мандельштама оказался: пять скульптур Мандельштама мы вручаем по просьбе лауреатов", - рассказал ТАСС перед церемонией соучредитель премии писатель и издатель Николай Якимчук.

Специальные дипломы присуждены композитору Артуру Лосеву - за петербургскую ноту в музыкальных сочинениях разных лет, а также поэту Алексею Шевченко за книгу стихов и переводов "Координаты времени". Кроме того, дипломы вручили Юрию Чернову, Владимиру Гончарову, Виктору Кузьмину, Ирине Дериновской и Галине Груздевой - за воссоздание и реставрацию памятника А.С. Пушкину на Петербургском шоссе.

Царскосельская художественная премия учреждена в 1993 году по инициативе писателя Николая Якимчука. Он отметил, что на протяжении многих лет премию поддерживают художник Дмитрий Шагин, автор-исполнитель, музыкант Олег Митяев, актеры Леонид Мозговой и Иван Краско. "Мы пытаемся держать эту условную лицейскую ноту", - добавил он. В разные годы обладателями премии становились режиссеры Роман Виктюк и Эльдар Рязанов, актеры Валентин Гафт, Василий Лановой и Алиса Фрейндлих, академик Дмитрий Лихачев, скульптор Эрнст Неизвестный, маэстро Мстислав Ростропович, певица Галина Вишневская, дирижеры Юрий Темирканов и Валерий Гергиев и многие другие.