Алексей Герман-младший рассказал, что с трепетом ждет премьеру своего фильма в Токио

В широкий прокат в России драма "Воздух" выйдет 18 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Герман-младший рассказал, что с трепетом едет на 36-й Токийский международный кинофестиваль, где представит свою новую военную драму "Воздух" о летчицах, участвующих в Великой Отечественной войне.

"На фестиваль мы едем с трепетом, но очень устали, поэтому чувств мало, поскольку фильм был сложный. Посмотрим, как там пройдет", - поделился режиссер, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о настрое накануне фестиваля.

Свой фильм Алексей Герман-младший представит на киносмотре вместе с исполнительницами главных ролей Анастасией Талызиной, Аглаей Тарасовой, актрисой Еленой Лядовой и художником-постановщиком, художником по костюмам картины Еленой Окопной, сообщали ранее ТАСС в пресс-службе кинокомпании Metrafilms.

В широкий прокат в России картина выйдет 18 января, напомнил режиссер. На фестивале в Токио фильм будет показан 26 октября, сообщается на сайте фестиваля.

Международный кинофестиваль в Токио пройдет с 23 октября по 1 ноября. На фестивале состоится мировая премьера фильма "Воздух". Вместе с картиной Германа в конкурс вошли еще 14 фильмов.