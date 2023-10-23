Режиссером постановки выступил Артем Терехин

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Театр "Сатирикон" представит премьеру спектакля "Предчувствие дома. Сцены", эту постановку коллектив сыграет и в свой день рождения, 24 октября, который совпадает с днем рождения основателя театра Аркадия Райкина. Ему труппа посвятила новый спектакль, сообщила пресс-служба театра.

"Дом - это понятие общечеловеческое. Мы в этом спектакле пытаемся расширить понятие дома - нашего, "сатириконовского" - до вообще понятия дома как некого пристанища, как порта приписки, как какого-то места, где ты чувствуешь себя наиболее хорошо, уверенно", - сказал журналистам перед премьерой худрук театра Константин Райкин.

Спектакль поставил режиссер Артем Терехин. Премьера состоится на площадке Высшей школы сценических искусств в Москве. Между тем, как отметил Райкин, создатели постановки стремились к тому, чтобы эта история стала интересной не только тем, кто работает в театре или когда-то работал, а широкому кругу зрителей.

Эскиз спектакля появился в результате лабораторной работы - совместного сочинения команды молодых драматургов, выпускников Высшей школы сценических искусств, Артема Терехина и артистов "Сатирикона". Литературной основой стали интервью, разговоры с работниками театра на тему предчувствия дома.

В спектакле заняты Сергей Зарубин, Денис Суханов, Эльвира Кекеева, Георгий Лежава, Полина Райкина, Антон Егоров и другие артисты.

Как отметил режиссер, в ходе работы над спектаклем "стало понятно, что дом - это такой иероглиф, который "распаковывается" у каждого в своем контексте". Он уверен, что сейчас время, когда нужно заново "пересобирать внутри" самые простые определения - любви, дружбы, верности.