Российский фильм "Воздух" поборется за главный приз на кинофестивале в Токио

За высшую награду мероприятия будут соревноваться 15 каартин

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия 36-го международного Токийского кинофестиваля состоится в японской столице. По традиции гости смотра проследуют на нее по красной ковровой дорожке.

Открывает фестиваль немецко-японский фильм "Прекрасные дни" режиссера Вима Вендерса. Картина рассказывает историю уборщика туалетов в Токио, который увлекается музыкой, книгами, а в свободное время фотографирует деревья. На закрытии смотра 1 ноября организаторы покажут зрителям новый фильм японского режиссера Такаси Ямадзаки про монстра Годзиллу - "Годзилла -1.0", действие которого разворачивается в послевоенной Японии.

За главный приз кинофестиваля в этом году будут бороться 15 картин. Среди них российская военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа - младшего. В Токио состоится мировая премьера ленты. По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война. Героиням в исполнении Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой приходится нелегко в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. В фильме также снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

Производством картины занимались кинокомпании Metrafilms и "Амедиа продакшн" при поддержке Первого канала, Фонда кино, фонда "Кинопрайм", киностудии "Ленфильм" и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Съемки заняли более трех лет, натурные проходили в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии. Специально для фильма воссоздали советские и немецкие полевые аэродромы, интерьеры Эрмитажа времен блокады, развалины Сталинграда, а также полноразмерные модели самолетов военного времени. Кроме того, в ходе съемок сцен воздушных боев в павильоне "Главкино" построили самый большой в России LED-экран, размер которого сопоставим с четырехэтажным домом.

В конкурсную программу также вошли фильмы "Слепой сердцем" австрийского режиссера Барбары Альберт, "Проповедь птицам" азербайджанского режиссера Хилала Байдарова, китайская картина "Дом у западного озера" и другие киноленты.

Без ограничений

В 2023 году впервые с начала пандемии на Токийском кинофестивале отменены все ограничения, связанные с коронавирусом. Благодаря этому количество картин, которые будут показаны, увеличится до 219 по сравнению с 174 в прошлом году. Среди них 20 мировых премьер. Кроме того, на смотр, как ожидается, приедут около 600 гостей из-за рубежа, что в шесть раз больше, чем во время прошлого кинофестиваля.

Помимо конкурса, программа кинофестиваля разделена на несколько других секций, включая "Будущее Азии", где представлены работы азиатских режиссеров, "Анимация", "Мировой фокус", "Японская классика", "Современное японское кино" и другие.

Международный Токийский кинофестиваль проводится ежегодно начиная с 1985 года. Это крупнейший киносмотр в Азии и единственный в Японии, официально аккредитованный Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров. Российские фильмы неоднократно попадали в программу смотра. В прошлом году на фестивале были показаны "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина и "Сказка" Александра Сокурова. В 2016 году за главный приз кинофестиваля боролся фильм Анны Матисон "После тебя".