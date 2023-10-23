В Петербурге прошел спецпоказ фильма о творческом пути Алексея Германа

Лента выйдет в онлайн-кинотеатре Start

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Петербуржцы увидели новый документальный фильм "Архитектор" Алексея Германа-младшего, рассказывающий о работе его отца над кинолентой "Трудно быть богом" и его творческом пути, передает корреспондент ТАСС. Спецпоказ состоялся в рамках 33-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку".

Документальный фильм показывает кадры со съемок "Трудно быть богом", который снимался 12 лет и был окончательно смонтирован уже после смерти Алексея Германа-старшего. В фильме рассказывают о героях и судьбе других картин Германа, уже ставших классикой - "Проверка на дорогах", "Мой друг Иван Лапшин" и "Хрусталев, машину!".

Творческий путь Германа обсуждают и анализируют киновед и историк Наум Клейман, оператор Юрий Клименко, писатель и биограф братьев Стругацких Ант Скаландис, актеры Леонид Ярмольник и Наталья Мотева, художник по костюмам Екатерина Шапкайц, Алексей Кудрин и продюсер картины Рушан Насибулин.

Фильм представили сам Герман-младший, выступающий также художественным руководителем картины, и продюсер Алексей Боков. Как рассказала модерирующая встречу кинокритик Сусанна Альперина, ранее фильм показывали только один раз - на фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде. "Скоро [онлайн-кинотеатр] Start объявит дату выхода", - отметила она. Продюсер Алексей Боков добавил, что также будет ограниченный прокат в киноклубах.