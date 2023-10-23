В Ташкенте отметили юбилей Гамзатова

На празднике выступили творческие коллективы Дагестана

МАХАЧКАЛА, 23 октября. /ТАСС/. Музыкально-театрализованное литературное представление, посвященное 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, прошло во дворце искусств "Туркестан" в Ташкенте. В праздничном мероприятии приняли участие первый вице-спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана Содик Сафоев и председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, возглавивший прибывшую в страну от региона правительственную делегацию.

"Расул Гамзатов как никто другой воспел свой родной язык. Сегодня народы Узбекистана, России, Дагестана благодаря политической воле наших руководителей как никогда сближаются. И то, что с нами вместе здесь находится большая делегация [из Дагестана] <…>, говорит о том, что сегодня как никогда отношения между народами России и Узбекистана находятся на самом высоком уровне", - обратится к зрителям Сафоев, слова которого цитирует пресс-служба правительства Дагестана.

На празднике выступили творческие коллективы Дагестана. Зрителям представили танцевальные номера и выступления дагестанских и узбекских певцов, которые исполнили популярные песни Раймонда Паулса, Оскара Фельцмана, Александры Пахмутовой, написанные на стихи Гамзатова.

"Мы знаем, что в Узбекистане очень любят творчество Расула Гамзатова. На узбекский язык были переведены его книги "Мой Дагестан" и многие поэтические сборники. <…> В 1976 году состоялась поездка поэта и его супруги Патимат Саидовны в Узбекистан. Путешествие по вашей солнечной, благодатной республике оказало на Расула Гамзатовича огромное впечатление, родились новые строки, вошедшие в историю литературы", - обратился к зрителям Абдулмуслимов от имени главы региона Сергея Меликова.

В фойе Дворца искусств для зрителей представления были развернуты книжная и фотовыставка со сборниками произведений поэта.

О Гамзатове

Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в селении Цада в Дагестане 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен в Дагестане на старом мусульманском кладбище в поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру", опубликован 1 июля 2021 года.