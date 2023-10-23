Фильм "Повелитель ветра" вновь возглавил кинопрокат в России

На втором месте расположился комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе", а третье занял мультфильм "Смешарики снимают кино"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российская биографическо-приключенческая драма "Повелитель ветра" вновь стала лидером кинопроката в РФ, собрав 68,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 19 по 22 октября.

В основу сценария легла история кругосветного полета, который Федор Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Путешественник стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером "Повелителя ветра".

На втором месте - американский комедийный боевик "Телохранитель на фрилансе", собравший 36,6 млн рублей. Фильм рассказывает о бывшем оперативнике спецназа, который сопровождает журналистку в командировке, пока та берет интервью у диктатора. Внезапно они оказываются в эпицентре военного переворота. Роли в картине исполнили Джон Сина, Элисон Бри, Элис Ив, Хуан Пабло Раба и другие.

Российский мультфильм "Смешарики снимают кино" занял третье место, собрав 34,8 млн рублей. Он состоит из четырех короткометражных фильмов, каждый из которых снят в определенном жанре. Зрители одновременно увидят героев в жанрах боевика, мюзикла, немого кино, фэнтези и фантастики с отсылками к шедеврам мирового кинематографа.