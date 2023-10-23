В Москве пройдет премьера фильма об ирбисах "Хозяин Алтайских гор"

Она состоится в кинотеатре "Октябрь"

ТАСС, 23 октября. Премьера документального фильма "Хозяин Алтайских гор" о снежных барсах состоится в московском кинотеатре в четверг, 26 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

"На этой неделе, 26 октября, в московском кинотеатре "Октябрь" состоится премьера документального фильма-исследования "Хозяин Алтайских гор". Сюжет рассказывает о жизни барса в горах Республики Алтай. Фильм озвучили ученый-зоолог, телеведущий Николай Николаевич Дроздов и актер Константин Хабенский", - написал он.

Сегодня отмечается Международный день снежного барса. Инициатива создания праздника появилась в 2013 году на Всемирном форуме по сохранению ирбиса в Киргизии. Самая большая популяция снежного барса в России насчитывается в Республике Алтай.

Снежный барс (ирбис) является одним из 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма" нацпроекта "Экология". Минприроды России разработало и утвердило методические рекомендации по учету краснокнижных хищников. По оценкам экспертов, в России насчитывается не более 70-90 снежных барсов, на планете обитают от 4 тыс. до 6 тыс. особей. Из порядка 90 особей снежного барса, обитающих в России, около половины живут в высокогорьях Алтая.