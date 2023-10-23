"Вызов" и "Чебурашка" вошли в лонг-лист "Золотого орла" в категории "Лучший игровой фильм"

В список номинантов на "Лучший телевизионный сериал" вошли "Аутсайдер", "Шаляпин", "Шпион", "СССР"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Фильмы "Вызов", "Чебурашка", "Кентавр", "Страсти по Матвею", "Ада" и другие вошли в лонг-лист номинантов национальной кинематографической премии "Золотой орел" в категории "Лучший игровой фильм". Об этом сообщили в пресс-службе премии.

"Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявляет лонг-лист Национальной премии в области кинематографии "Золотой орел". ХХII Торжественная церемония вручения премий "Золотой орел" состоится 26 января 2024 года в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм", - говорится в сообщении.

В список номинантов на "Лучший телевизионный сериал" вошли "Аутсайдер", "Шаляпин", "Шпион", "СССР". В категории "Лучший неигровой фильм" заявлены 44 картины, в том числе "Военкоры", "Беглецы", "Шоссе Энтузиастов", "Три свидания одной девушки".

За "Лучшую режиссерскую работу" поборется Клим Шипенко ("Вызов"), Карен Шахназаров ("Хитровка"), Борис Хлебников ("Снегирь"), Дмитрий Дьяченко ("Чебурашка").

На звание "Лучшего короткометражного фильма" будут претендовать "Большая перемена", "Родительский день", "Ада" и другие.

В категории "Лучший анимационный фильм" можно увидеть картины "Яга и книга заклинаний", "Щелкунчик и волшебная флейта", "Снежная королева. Разморозка".

О премии

Национальная академия кинематографических искусств и наук была создана в феврале 2002 года. Ее учредителями стали ведущие кинематографисты России, а также ряд организаций: Министерство культуры РФ, Союз кинематографистов РФ, Российская академия наук, ВГТРК, ОАО "ОРТ" (ныне Первый канал). Первым президентом академии являлся народный артист СССР режиссер Владимир Наумов (1927-2021), ныне этот пост остается вакантным.

Премия академии, получившая название "Золотой орел", была учреждена 4 марта 2002 года. Ее официальная презентация и первое вручение призов в категории "За вклад в развитие киноискусства" состоялись 26 июня 2002 года на киностудии "Мосфильм" в рамках XXIV Московского международного кинофестиваля. Лауреатами стали режиссер Андрей Тарковский (посмертно), мультипликатор Федор Хитрук, актеры Татьяна Самойлова и Георгий Жженов, французский композитор Мишель Легран, а также итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи (не смог посетить церемонию).