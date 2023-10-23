В Ростовской области на детском кинофестивале представят более 20 фильмов

Церемония открытия фестиваля пройдет 25 октября в Ростовской государственной филармонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Благотворительный кинофестиваль "Детский киномай" при участии одноименного благотворительного фонда пройдет в Ростове-на-Дону и Таганроге с 25 по 29 октября. На нем будет представлено более 20 детских фильмов, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"В конкурсную программу фестиваля вошли российские картины, снятые режиссерами Юлией Захаровой, Антоном Богдановым, Филиппом Абрютиным, Игорем Копыловым и другими. В их числе "Мишка", "Иван Семенов: Школьный переполох", "Звезды мне укажут путь", "Золотая бронза". Всего на кинофестивале зрители смогут бесплатно посмотреть 23 фильма", - говорится в сообщении организаторов.

Уточняется, что церемония открытия фестиваля пройдет 25 октября в Ростовской государственной филармонии. В ней примут участие заслуженная артистка России Валентина Светлова, поэт и композитор Игорь Дзреев, артист эстрады Леуш Любич, продюсер, сценарист Анна Пендраковская, другие участники творческой группы фестиваля, а также детские коллективы. В рамках кинофестиваля творческая группа также посетит военный клинический госпиталь Минобороны России, где покажет музыкальную комедию.

Смотреть и оценивать конкурсные фильмы будет детское жюри из Классической гимназии №1 вместе с президентом благотворительного фонда "Детский киномай" Лидией Евтушенковой и сценаристом, продюсером Анной Пендраковской.

"В Ростове-на-Дону и Таганроге ребят ждут встречи с замечательными актерами, режиссерами и музыкантами. Желаю всем приятного просмотра, и пусть каждый момент этого кинофестиваля останется в памяти зрителей", - приводятся в сообщении слова президента благотворительного фонда "Детский киномай" Лидии Евтушенковой.

Фонд "Детский киномай" создан в 2009 году и 14 лет организует киноакции в разных городах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Вологде, Нижнем Новгороде, Пскове, Ростове-на-Дону, Горно-Алтайске, Петрозаводске, Костроме, Казани, Туле, Коломне и других. Участниками благотворительных мероприятий становятся дети из школ-интернатов, детских домов, общеобразовательных школ, многодетных и патронатных семей.