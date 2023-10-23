В Москве на выставке "Искусство Манга" представят более 200 экспонатов

В экспозицию войдут более 200 экспонатов разных периодов, раскрывающих историю манги в хронологической последовательности

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Масштабная выставка, посвященная искусству японских графических рассказов, откроется в Центре современного искусства Винзавод 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.

"В экспозицию войдут более 200 экспонатов разных периодов, раскрывающих историю манги в хронологической последовательности и отражающих тесную связь современной манги с традиционным искусством. Подготовка к российской выставке заняла более трех лет, на протяжении которых были собраны уникальные экспонаты из частных коллекций Японии, Китая и Европы", - рассказали в пресс-службе.

Маршрут гостей выставочного проекта начнется с зала, где представлены два тома первого издания XIX века знаменитой "Манги" автора "Большой волны" Кацусики Хокусая. Посетители смогут увидеть видео "Манга - ИИ - Аниме", созданное искусственным интеллектом специально для выставки. По запросу организаторов искусственным интеллектом в течение 100 часов были сгенерированы 63 сцены, относящиеся к истории манги и аниме.

Манга раннего периода представлена изданиями из частных коллекций. Многим из этих предметов около ста лет, ранее они не выставлялись. Помимо этого, на выставке покажут оригиналы рукописей тушью, целлулоидные кадры для покадровой анимации, оригинальные аниме-постеры, журналы.

Отдельное место занимает созданная на основе аниме "киноманга", а также нишевая манга, иллюстрирующая сюжеты произведений мировой литературы. Это манга "Отверженные", основанная на одноименном романе Виктора Гюго, "Братья Карамазовы" по роману Ф.М. Достоевского, "Гамлет", "Король Лир", "Макбет" по пьесам Уильяма Шекспира и другие.