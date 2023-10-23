В Царском Селе начали укрывать парковые скульптуры

В специальные футляры облачат более 60 статуй

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" начал готовить парковую скульптуру к зиме. В предстоящие дни в специальные футляры облачат более 60 статуй в Екатерининском и Александровском парках, сообщил отдел по связям с общественностью музея-заповедника.

"Нынешней осенью самым первым на зимовку ушел Мраморный фонтан в Собственном садике Екатерининского парка. Его помыли, обработали водоотталкивающим и консервирующим составом, затем возвели специальную защитную конструкцию. Из скульптуры первыми в защитные короба укрыли фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке (напротив Золотых ворот Екатерининского дворца)", - рассказали в музее-заповеднике.

Специалисты также укроют от холодов гальванопластическую коллекцию на Гранитной террасе и Рамповой аллее и знаменитую "Девушку с кувшином" в Екатерининском парке, а затем венецианскую скульптуру на Эрмитажной аллее и вдоль фасадов Екатерининского дворца. Некоторые фигуры дополнительно укутывают в холстину, так как этот материал отлично впитывает влагу, защищает мрамор, но при этом пропускает воздух. "В застекленную часть Камероновой галереи переместят бюсты XVIII века, которыми любовалась императрица Екатерина II", - добавили в музее-заповеднике.

"Конечно, это всегда немного грустно - расставаться с нашей скульптурой до весны. Но мы уже в третий раз венецианскую скульптуру на Эрмитажной аллее укроем в футляры с соответствующим изображением, и она до апреля останется с нами на фотографиях. А посетители Екатерининского парка при этом понимают, что находится внутри", - приводятся в сообщении слова хранителя скульптуры ГМЗ "Царское Село" Натальи Лансере.

В музее-заповеднике напомнили, что впервые статуи в царскосельской резиденции укрыли на зиму 280 лет назад - в 1743 году. Указ о предохранении скульптуры "от мокроты и морозов" толстым холстом подписала императрица Елизавета Петровна.

С середины XVIII века коллекция царскосельской скульптуры пополнялась и частично изменялась. В настоящее время в парках можно увидеть мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков н. э. в павильоне "Концертный зал". Гордостью коллекции в музее-заповеднике считают венецианскую декоративную скульптуру первой четверти XVIII века, которую заказал для царскосельской резиденции лично император Петр I.

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