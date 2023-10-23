В Саратове планируют провести дни мексиканской культуры

Как сообщил полномочный посол Мексики Эдуард Вильегас Мехиас, это поможет в развитии сотрудничества между регионом и его страной

САРАТОВ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области поддержали предложение чрезвычайного и полномочного посла Мексики в РФ Эдуардо Вильегаса Мехиаса провести в регионе Дни мексиканской культуры.

"Первое, что хотелось бы предложить, - это провести один или два дня, может быть, неделю мексиканской культуры в Саратове. Это могло бы включать сюда и показ мексиканских фильмов, и мастер-классы мексиканской кухни, и различного рода выставки", - сказал он на встрече с губернатором Романом Бусаргиным в правительстве области. По словам посла, это поможет в развитии сотрудничества между регионом и Мексикой.

Бусаргин поддержал предложение. "Я думаю, что саратовцы с восторгом воспримут эти дни. Поэтому нам нужно в ближайшее время наметить и проработать эти вопросы и следующей весной или летом уже провести эти дни в Саратове. Организационные все вопросы мы возьмем на себя", - подчеркнул глава региона.

Как отметил губернатор, Саратовская область и Мексика наращивают экономические связи. По его словам, с начала года экспорт саратовской продукции вырос более чем в три раза за счет поставок удобрений. В свою очередь Мексика почти в 18 раз увеличила импорт в Саратовскую область. Во многом такой рост связан с поставками электрооборудования.

"Считаю, что у нас есть все предпосылки для организации совместных предприятий - как в промышленности, так и в аграрном секторе. Хорошие возможности для гуманитарного сотрудничества - крупные вузы, имеющие огромный опыт обучения иностранных студентов. Хотелось бы, чтобы среди них были и студенты из Мексики", - добавил глава региона.