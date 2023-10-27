В АВК прогнозируют подорожание билетов в кино в 2024 году на 20-25%

Как считает глава ассоциации Алексей Воронков, после ухода из РФ голливудских мейджоров российскому кинопрокату нужно порядка 30-40 фильмов со сборами от 500 млн до 2 млрд рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Стоимость билетов в российских кинотеатрах может увеличиться в 2024 году на 20-25%. Такой прогноз дал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

"Понятно, что при сохранении текущей ситуации с иностранным контентом, с внешней политикой, единственная надежда, что к 2026 году мы все-таки будем производить такое количество качественных фильмов для большого экрана, что нарастим [сборы] до 40 млрд. С учетом того, что к Новому году еще вырастут цены на кино, я думаю, процентов на 20-25, в принципе, следующий год на российском кино можно будет закрыть на 40 млрд, поэтому перспективы есть", - сказал он на конференции "Медиабизнес" газеты "Ведомости".

Воронков уточнил, что объем в 40 млрд рублей в год - это нижняя граница по сборам для функционирования кинотеатров в стране, когда они "работают в ноль". По словам главы АВК, после ухода из страны голливудских мейджоров российскому кинопрокату нужно порядка 30-40 фильмов со сборами от 500 млн до 2 млрд рублей. "Не надо снимать 500 фильмов, давайте 30-40. Пусть из них миллиардников будет три или четыре. Если их будет шесть, это будет совсем хорошо", - добавил он.