На площадке Москино планируют разместить натурные декорации и павильоны

Ее площадь составит 140 га

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Около 140 га займет одна из площадок кинопарка Москино. Территорию наполнят различными декорациями и некапитальными постройками, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Одновременно на территории будет возможно работать над несколькими картинами - масштаб площадки позволит воссоздать различные эпохи. Согласно утвержденной документации на участках расположатся как натурные декорации, так и павильоны для съемок", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Участки для кинопарка находятся на территории 77 и 80 кварталов Краснопахорского поселения. Сейчас для них утверждены изменения в правила землепользования и застройки.

Помимо кинопроизводства, кинопарк приспособят для проведения культурно-массовых и спортивно-развлекательных мероприятий. Княжевская отметила, что у территории большой туристический потенциал, позволяющий проводить централизованные экскурсии.

"Для расширения территории кинопарка и строительства инфраструктуры городом предоставлено десять земельных участков общей площадью 138,4 га вблизи деревни Юрово в ТиНАО. А ранее в этом году для размещения объектов кинокластера было выделено шесть участков общей площадью свыше 150 га в поселении Краснопахорском", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все площадки кинопарка займут территорию в 320 га. По его словам, в результате он станет самой большой в мире площадкой для съемок натурного кино. Ожидается, что кинокластер будет востребован киностудиями, медиакомплексами, кинокомпаниями, зарегистрированные в Москве, и другими предприятиями, работающими в киноиндустрии.