Гран-при кинофестиваля "Послание к человеку" получил режиссер из Сомали

Церемония закрытия смотра прошла в зале киностудии "Лендок"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Гран-при "Золотой Кентавр" 33-го Международного кинофестиваля "Послание к человеку" получил короткометражный фильм "А родители придут со мной повидаться?" режиссера Мо Хараве из Сомали. Об этом было объявлено в Санкт-Петербурге на торжественной церемонии закрытия киносмотра, передает корреспондент ТАСС.

Картина "А родители придут со мной повидаться?" рассказывает о последнем дне приговоренного к казни. В международном конкурсе фестиваля также отметили полнометражный документальный фильм "Сумерки" россиянина Владимира Эйснера (за лучшую режиссуру), полнометражный документальный фильм "Осколки неба" Аднане Барака из Марокко и колумбийско-французский короткометражный анимационный фильм "Сука" Карлы Мело Гамперт. Картины получили специальные призы "Кентавр" и по 80 тыс. рублей.

В национальном конкурсе документальных фильмов наградили: ленту "Предлагаемые обстоятельства" Никиты Ефимова - приз "Кентавр" и 50 тыс. рублей за лучший фильм национального конкурса документального кино с формулировкой "За глубокое погружение в предлагаемые обстоятельства"; фильм "Циркус" Яны Рейнсон - приз жюри "Кентавр" и 30 тыс. рублей с формулировкой "За честную попытку вглядеться в омут реальности"; картину "Ленечка" Ренаты Джало - диплом с формулировкой "За музыкальность, приподнявшую нас над повседневностью"; фильм "Мама Америка" Анны Швейгольц - диплом с формулировкой "За эмоциональность и интимность".

В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico победителями стали: "Шанхай весной" китайского режиссера Сюнь Сюня - приз "Кентавр" и 80 тыс. рублей с формулировкой "За лучший экспериментальный фильм, в котором политика пытается инструментализировать тело, а художник возвращает себе субъектность через искусство"; "Экран" китайского режиссера Цай Цайбэя - диплом с формулировкой "За фильм-предупреждение о человеке как вечном зрителе-охотнике, виртуозную работу с материалом, его исследование и целостность высказывания"; "Полевые цветы" хорватского режиссера Карлы Црнчевич - диплом с формулировкой "За фильм-напоминание о фиксации катастрофы человеком, впервые взявшим в руки камеру, о хрупкости памяти и возможности чувствовать".

Фильмы, победившие в фестивале, можно будет увидеть 28 октября в Доме кино.

О закрытии фестиваля

Церемония закрытия фестиваля прошла в зале киностудии "Лендок". Между объявлениями победителей были организованы выступления коллектива "Ритм Project". Мероприятие завершилось символическим выключением мотора кинопроектора, вынесенного на сцену - ритуал исполнили президент фестиваля, режиссер Алексей Учитель, актриса театра и кино Елизавета Боярская и индийский режиссер Чайтанья Тамхане, выступившие членами жюри международного конкурса.

Как отметил на церемонии закрытия Учитель, в 2023 году смотр отличился небывалой посещаемостью: за неделю на показы пришло более 9 тыс. зрителей. "В этом году мы показали беспрецедентное количество фильмов - 189 картин из 44 стран. Фестиваль продолжает притягивать кинематографистов со всех концов света, чему мы невероятно рады", - сказал он.

"Настоящий кинематографический праздник, <…> который петербуржцы каждый год ждут с нетерпением", - сказал о фестивале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. В свою очередь председатель городского комитета по культуре Федор Болтин объявил о том, что в 2024 году Санкт-Петербург значительно увеличит вложения в кино. "В 2023 году город субсидировал в кинопроизводство более 230 млн рублей, а на следующий год эта сумма увеличена более чем в 2 раза: 500 млн рублей будут в грантовой форме доступны для кинопроизводителей", - сказал он на церемонии закрытия.