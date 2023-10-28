Во Владикавказе филиал Мариинки покажет оперу Моцарта

В предстоящих показах участвуют солисты оперной труппы Мариинского театра, солисты, хор и артисты балетной труппы владикавказского филиала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Филиал Мариинского театра во Владикавказе покажет премьеру оперы "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта при участии петербургских солистов. Спектакль будет показан 4 и 5 ноябрях, сообщила пресс-служба театра.

"На сцене филиала в РСО-Алания комическая опера Моцарта будет впервые представлена на итальянском языке (речитативы - на русском языке). Постановка "Свадьбы Фигаро", осуществленная в тесном сотрудничестве с Мариинским театром, станет новой большой работой коллектива Театра оперы и балета в седьмом сезоне", - рассказали в пресс-службе.

По прошествии более двух веков после мировой премьеры оперы владикавказский филиал Мариинского театра представляет "Свадьбу Фигаро" в постановке народного артиста России, лауреата премии "Золотая маска" Юрия Александрова. Еще в 1980-х годах он осуществил на сцене тогдашнего Северо-Осетинского музыкального театра постановку "Отелло" Джузеппе Верди, а также оперы "Фатима" и оперетты "Жених сбежал" Христофора Плиева. Сценографом премьерного спектакля выступил народный художник России Вячеслав Окунев. Дирижер-постановщик оперы - заслуженный артист РФ и РСО-Алания Леонид Корчмар (Мариинский театр).

В предстоящих показах участвуют солисты оперной труппы Мариинского театра, солисты, хор и артисты балетной труппы владикавказского филиала.