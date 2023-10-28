В Чувашии открыли музей в честь строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Его оснастили информационными киосками, акустической системой, современным мультимедийным и интерактивным оборудованием

СЕЛО БАЙГУЛОВО /ЧУВАШИЯ/, 28 октября. /ТАСС/. Музей памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей открыли на территории мемориального комплекса "Строителям безмолвных рубежей" в Козловском округе Чувашии. Его создали благодаря национальному проекту "Культура".

"С сегодняшнего дня [на территории комплекса "Строителям безмолвных рубежей"] полноценно заработал музей, который будет более ярко погружать посетителей в исторические страницы создания оборонительных рубежей", - отметил глава Чувашии Олег Николаев на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова сообщила журналистам, что в новом учреждении посетители смогут больше узнать о трудовом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. На внешних стенах здания размещены светодиодные экраны, где транслируется хроника событий строительства оборонительных рубежей. В экспозицию вошли музейные экспонаты, архивные документы, а также найденные поисковиками артефакты.

Музей дополнен информационными киосками, акустической системой, современным мультимедийным и интерактивным оборудованием. Кроме того, желающие могут послушать воспоминания участников строительства оборонительных рубежей на русском и чувашском языках. "Самыми уникальными [экспонатами] я считаю фотографии того времени, на которых запечатлены участники строительства рубежей. Когда на них смотришь, то понимаешь, что эти женщины - такие же, как и мы, но попали в жернова времени и из любви к Родине отдали все, что могли", - пояснила Меньшикова.

Одним из важных элементов выставки считается мультимедийная лазерная проекция огня. "Неслучайно на стенах "горит" огонь. Огонь не только давал возможность [строителям оборонительных рубежей] приготовить себе еду [и согреться]. При помощи огня [оттаивали промерзлую мерзлую] землю перед тем, как начать копать. Огонь помог совершить этот трудовой подвиг", - сообщила Меньшикова при проведении экскурсии.

Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев на церемонии открытия музея высказал мнение, что мемориальный комплекс в Чувашии должен стать одним из центров патриотического воспитания детей и молодежи. Он уверен, что сюда чаще будут приезжать и жители Татарстана. В Минкультуры Чувашии отмечают, что на оснащение музея мультимедийным оборудованием из федерального бюджета по национальному проекту "Культура" выделили 11,775 млн рублей.

Будущее мемориального комплекса

Николаев заявил, что комплекс будет развиваться поэтапно. "Нам удалось создать первый этап музейного комплекса. Планируется [строительство] часовни и других зон, включая место для отдыха. Уверен, что в ближайшее время мы сможем воплотить эти планы в жизнь", - отметил глава региона.

По его словам, мемориал "Строителям безмолвных рубежей" пользуется большой популярностью: с момента открытия, которое состоялось в июле 2022 года, его посетили более 45 тыс. человек из разных регионов России.

Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод возводили в Чувашии в 1941-1942 годах во время Великой Отечественной войны. Ежедневно в строительстве участвовали до 110 тыс. жителей. В основном призывали на оставшихся в тылу женщин, стариков и подростков. Люди работали без выходных, в том числе в сильные морозы, которые в то время достигали 40 градусов, поэтому приходилось прогревать кострами верхний слой промерзшей земли.

Для защиты рубежей рыли окопы и траншеи, строили землянки, сооружали огневые артиллерийские точки. Протяженность созданных оборонительных рубежей на территории Чувашии превысила 380 км.