В Москве пройдет фестиваль литературных квестов для школьников

Мероприятия будут проходить до конца ноября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в ежегодном фестивале литературных квестов "КвестFest. Пройди книгу!" начнется в Москве 1 ноября, сообщается на сайте мэра столицы.

"Школьников 9-12 лет приглашают принять участие в ежегодном фестивале литературных квестов "КвестFest. Пройди книгу!". Прием заявок на участие открывается 1 ноября, а первый квест проведут 9 ноября. Ребятам предстоит собрать команду и пройти по маршрутам, связанным с сюжетами популярных произведений для детей и подростков. Они будут разгадывать литературные загадки и выполнять веселые задания", - говорится в сообщении.

Задания разработали в детских библиотеках Северного административного округа Москвы. Все мероприятия бесплатны, квесты будут проходить до конца ноября. А лучшие команды пригласят поучаствовать в финальном мероприятии фестиваля, которое пройдет 2 декабря в Центральной библиотеке №21.

"Мы видим, что организаторам действительно удается увлечь ребят, популярность фестиваля растет. За несколько лет проведения его участниками стали уже более 2 тыс. ребят в возрасте от 9 до 12 лет", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Все задания квестов связаны с сюжетами литературных произведений для детей и подростков. В 2023 году для ребят составили маршруты, основанные на сказках, повестях и рассказах Владимира Аленикова, Туве Янссон, Лии Гераскиной, Шарля Перро, Криса Ван Оллсбурга, Михаила Зощенко и других авторов, а финальный квест будет по произведению Татьяны Золотаревой "Конверт с желанием".