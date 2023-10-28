Умерла актриса Театра им. Вахтангова Дарья Пешкова

Ей было 96 лет

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Актриса Театра им. Евгения Вахтангова, внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова умерла на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Она проработала в театре более 70 лет.

"Сегодня на 97-м году жизни умерла Дарья Максимовна Пешкова - старейшая актриса Театра [им. Евгения] Вахтангова", - сказала собеседница агентства. По ее словам, о дате и месте прощания с актрисой станет известно позднее.

Дарья Пешкова родилась 12 октября 1927 года. В 1949 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина, тогда же была принята в труппу Театра им. Евгения Вахтангова. Там она сыграла порядка полсотни ролей. Ее последние роли были в постановках "Люди как люди" по пьесе М. Горького "Зыковы", "Последние луны" и "Пристань".