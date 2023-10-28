Музей PERMM после переезда в новое пространство представил четыре премьерные выставки

Музей также планирует открыть кафе и магазин на первом этаже

ПЕРМЬ, 28 октября. /ТАСС/. Музей современного искусства PERMM открылся в Перми в новом пространстве - в здании бывшего "Мерседес-центра". В день открытия музей представил четыре премьерные выставки, сообщает корреспондент ТАСС.

"Это событие происходит в рамках 300-летия нашего города. Одним из слоганов летнего фестиваля было "Все реально", и открытие музея - это очень точная его иллюстрация. Мы сегодня открываемся, но дальше нас ждет большая работа по разворачиванию тех идей, которые мы задумали, и еще какое-то время мы будем настраивать, докручивать, полировать все это", - сказала на открытии нового пространства директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева, отметив, что сегодня открывается только первый этаж музея, второй же будет открыт в рамках "Ночи искусств".

По словам Аллахвердиевой, в ближайшей перспективе музея - открытие кафе, а также музейного магазина на первом этаже. Кроме того, в рамках одного из своих проектов PERMM планирует проводить и музыкальные концерты на специально созданной сцене на втором этаже.

О выставках

В новом здании музей показал новую интерпретацию своей коллекции "И да, и нет" - первой в истории PERMM постоянной экспозиции. Она объединяет работы более 200 российских современных художников XX-XXI веков из коллекции музея: Дмитрия Пригова, Николая Полисского, Рикардо Мурелли, Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева, Энвиля Касимова и Сергея Орлова, Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной и многих других. По словам куратора выставки Арсения Сергеева, принцип создания этой экспозиции - "принцип бинарных оппозиций", то есть двойственности.

"Коллекция имеет много компонентов, которые трудно как будто бы объединить в единое целое . Здесь и огромный блок работ, которые были приобретены и получены в дар во время Пермской культурной революции, здесь и огромный архив московского концептуализма, здесь и последние приобретения: художники пермские и художники из регионов. Подходы вроде хронологического или формального здесь не годятся. Вы увидите разговор о бинарных оппозициях. Первый этаж черный, и здесь собраны черно-белые работы - это размышление о том, что такое негативное, и есть ли в нем позитивные моменты, насколько однозначно можно интерпретировать отсутствие цвета. Также через неделю будет открыт белый этаж, где будут собраны только цветные работы. И это тоже разговор о том, что несет в себе цвет, и насколько однозначно мы можем интерпретировать его позитивный аспект. Это выставка о двойственностях, о том, что далеко не все можно объяснить через двойные противопоставления", - рассказал Сергеев.

Кроме того, новое пространство музея наполнилось проектом - исследованием пермской современной музыки "Хранители огня". За начальную точку таймлайна выставки взят конец 1970-х годов - время появления музыкальных коллективов, делавших первые шаги от сладких песен ВИА к роковому звучанию. На выставке звучит музыка 70 артистов и групп - как широко известных, так и андеграундных. Название же экспозиции взято из песни "Королева тростника" поэта и музыканта Евгения Чичерина - лидера пермской группы "Хмели-сунели".

Также в Белом зале музея открылся проект, посвященный проблеме чистой воды - инсталляция художника Дмитрия Булныгина "Баньян". Всю площадь зала занимает огромный фикус, для создания которого понадобилось более 18 тыс. использованных пластиковых бутылок. Воздушные корни и ветви из прозрачного пластика поднимаются на высоту 10 м - к самому потолку. Во время работы проекта эта инсталляция будет увеличиваться - зрители смогут достраивать ее в авторской технике художника.

"Инсталляция называется "Баньян". Это научное название Бенгальского фикуса. Это растение, которое "шагает", оно размножается через корни, которые сбрасывает с веток. Несмотря на весь позитивный образ дерева, в нем заложена определенная метафора, говорящая о том, что процессы разного рода (политические, экономические, индустриальные), которые запущены по ошибке, практически невозможно остановить. Это можно сделать, только уничтожив их центральную часть", - отметил художник.

Помимо этого, в музее представили арт-объект Василия Кононова-Гредина "Антиформу №15", впервые показанный на международной ярмарке Cosmoscow - 2023 на стенде музея года - PERMM. Это "антиформа" автомобиля Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известного как "Гелендваген", символизирующая реновацию автоцентра "Мерседес" в музей PERMM. Автомобиль стал 15-й работой художника в серии "Антиформы", где Кононов-Гредин пересобирает привычные предметы, механизмы и приборы.

О музее

Государственный музей современного искусства PERMM был создан в Перми в 2009 году усилиями сенатора Сергея Гордеева, администрации Пермского края и московского галериста Марата Гельмана как продолжение и развитие выставки "Русское бедное". В этом же году Гельман стал директором музея, а в 2013 году он был уволен с этого поста. В 2014 году в связи с необходимостью проведения реконструкции и ремонта здания Речного вокзала, где располагался музей современного искусства, учреждение культуры пережило переезд в здание на Бульваре Гагарина, 24. Однако недостаток площадей вынудил музей вновь поменять пространство на здание бывшего автоцентра "Мерседес" на улице Крисанова, 4.

На сегодняшний день PERMM является ведущим государственным музеем современного искусства за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Он представляет актуальное российское искусство XX-XXI веков. Здесь проходят выставки российских современных художников, а также масштабные международные проекты. Коллекция музея основана на работах, объединенных темой "Русское бедное". Сегодня коллекция музея насчитывает около 1,5 тыс. единиц хранения.