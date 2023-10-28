В Калмыкии прошла премьера спектакля "Чудесная планета" о депортации народа

Режиссером постановки выступил Сергей Бурлаченко

ЭЛИСТА, 28 октября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Чудесная планета", посвященного истории депортации калмыцкого народа в годы сталинских репрессий, состоялась в субботу в Национальном драматическом театре имени Баатра Басангова. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель драмтеатра, заслуженный деятель искусств России, Калмыкии, Тувы, Борис Манджиев.

"28 декабря - 80-я годовщина со дня депортации, и мы вспоминаем всех, кто погиб и пережил это несчастье, премьерой спектакля "Чудесная планета", созданного на основе произведений нашего замечательного земляка - писателя, поэта, переводчика, общественного деятеля, большого патриота своего народа Константина Эрендженова. Перед уходом из жизни он написал о своем непростом жизненном пути мемуары "Чудесная планета", в которых рассказал о своем 20-летнем пребывании в лагерях, на золотых приисках Колымы", - сказал он.

Сценарий написала драматург Герел Бадаева, режиссером выступил Сергей Бурлаченко, главные роли сыграли молодые актеры Очир Такаев и Делгира Канкаева.

"Мы спектакль показали на первом международном фестивале камерных спектаклей, который прошел в Хакасии, он там признан лучшим. Очир Такаев стал обладателем премии за лучшую мужскую роль. Уверен, что премьера покорит и Калмыкию. А в ноябре спектакль покажут в Чебоксарах на фестивале, посвященном столетию народной артистки СССР Веры Кузьминой", - добавил собеседник агентства.

28-29 декабря 1943 года в СССР проходила массовая депортация калмыков в Сибирь. В память об этом власти учредили День памяти жертв депортации калмыцкого народа в 2004 году. С тех пор памятные мероприятия в регионе ежегодно проходят 28 декабря.