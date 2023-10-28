Минкультуры Украины раскритиковало возобновление фестиваля европейского кино в России

Открытие фестиваля состоялось 25 октября в московском кинотеатре "Иллюзион"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины выразило недовольство тем, что представительство Евросоюза в России возобновило фестиваль европейского кино, приостановленного в РФ в 2022 году.

"Мы ценим дружбу и партнерство наших европейских коллег, понимаем ценность помощи союзных стран в восстановлении территориальной целостности Украины и знаем, что эта помощь искренняя и осознанная. Поэтому считаем досадным недоразумением сообщение, распространенное представительством Европейского союза в России, о возвращении фестиваля европейского кино в Россию", - говорится в тексте заявления на сайте ведомства.

В украинском Минкультуры заявили, что странам-партнерам важно продолжать политику санкций в отношении России "не только в экономической сфере, но и в культуре, в том числе и в кинематографе".

Открытие фестиваля европейского кино, организатором которого выступает представительство ЕС в России, состоялось 25 октября в московском кинотеатре "Иллюзион". На фестивале будет представлен 21 фильм из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран Евросоюза, а также две картины совместного производства российских и европейских киностудий. В этом году фестиваль проходит под слоганом "Кино объединяет!"

Основная часть фестиваля пройдет в онлайн-формате с 1 по 15 ноября. Фильмы можно будет бесплатно посмотреть на платформе Cool play. Они станут доступны с полуночи 1 ноября только для пользователей, находящихся на территории РФ. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.