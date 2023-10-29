СМИ: умер сыгравший в сериале "Друзья" актер Мэттью Перри

Ему было 54 года

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004), умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его сведениям, тело актера нашли 28 октября в его доме в штате Калифорния. Один из источников сообщил, что Перри обнаружили в джакузи, по предварительной информации, смерть была ненасильственной.

По данным источников, 28 октября экстренным службам поступил вызов в связи с остановкой сердца у актера. Портал подчеркивает, что на месте происшествия не были обнаружены наркотики. Ранее Перри открыто признавал, что в период съемок в сериале страдал от наркотической зависимости.

"Друзья" рассказывают о жизни шестерых приятелей из нью-йоркского района Манхэттен. Сериал транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал получил шесть премий Emmy и один "Золотой глобус".