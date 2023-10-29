В Вологде открыли памятник народному художнику РФ Владимиру Корбакову

Монумент установили рядом с музеем Корбакова

ТАСС, 29 октября. Памятник народному художнику России, почетному жителю Вологды и Сокольского района Вологодской области Владимиру Корбакову открыли в столице региона. Мастер предстал летящим на воздушных шарах над городом - монумент создан по мотивам автопортрета Корбакова "Свободный полет над Вологдой", сообщила ТАСС директор Вологодской областной картинной галереи Галина Фалалеева.

"Памятник Владимиру Корбакову открыли сегодня, он установлен рядом с музеем, который носит его имя - Дом Корбакова. Художник изображен взлетающим в воздух на 13 воздушных шарах - монумент изготовлен по мотивам автопортрета художника от 1999 года "Свободный полет над Вологдой", - рассказала ТАСС директор галереи.

Идея установки памятника возникла в 2021 году, в ходе подготовки к 100-летию со дня рождения Корбакова, которое отмечали 5 июня 2022 года. Оргкомитет отобрал из семи проектов от пяти художников и скульпторов идею заслуженного художника России из Санкт-Петербурга, ученика Корбакова Александра Кондурова. Идею поддержали родные и друзья мастера. Монумент изготовлен из гранита, бронзы и стали. Создан на средства областного бюджета, а установленная рядом гранитная стела с регалиями мастера и благоустройство площадки выполнены на средства администрации Вологды. Открытие состоялось спустя 10 лет с момента ухода художника из жизни.

"Дом Корбакова был построен в 2002 году, к 80-летию художника. Это очень необычный музей, потому что финансово он строился частично за счет бюджета города Вологды, но основная часть средств - это народные деньги, фонд Корбакова, вклад вологжан, предпринимателей, которые любили мастера, знали его творчество и так обозначили свою любовь к нему. Музей фактически создан почитателями художника. Когда дом был достроен и открыт, Владимир Николаевич, растрогавшись, всю коллекцию своих картин, более 200 работ, подарил городу и завещал, чтобы коллекция хранилась в Доме Корбакова. Мастер много лет возглавлял региональное отделение Союза художников РФ, а в другие годы принимал активнейшее участие в его работе", - рассказала руководитель галереи.

Сейчас Дом Корбакова - это выставочный комплекс галереи, на первом этаже которого с декабря прошлого года действует постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству Корбакова. На втором этаже проходят временные выставки, сейчас экспонируется областная выставка, посвященная 110-летию вологодского писателя и поэта Александра Яшина.

Владимир Корбаков (5 июня 1922 - 28 октября 2013) родился в деревне Казариново Вологодской губернии. С 1959 года - член Союза художников, с 1972-го - заслуженный художник РСФСР. Возглавлял региональное отделение Союза художников РСФСР с 1964-го по 1977 год.