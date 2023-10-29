Фильм "Золотая бронза" получил Гран-при детского кинофестиваля в Ростовской области

Всего в конкурсную программу фестиваля "Детский киномай" вошли девять российских фильмов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Фильм режиссера Игоря Копылова "Золотая бронза" о судьбах детей, переживших трагические события в Беслане в 2004 году, получил Гран-при благотворительного кинофестиваля "Детский киномай", который прошел при участии одноименного благотворительного фонда в Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Победителем благотворительного кинофестиваля "Детский киномай", завоевавшим Гран-при, стал фильм режиссера Игоря Копылова "Золотая бронза" производства кинокомпании "Триикс медиа", - говорится в сообщении.

Кинолента рассказывает о судьбах детей, переживших трагические события в 2004 году в Беслане. Фильм состоит из пяти новелл, в каждой из которых показана история взросления героев. Прототипами стали олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов.

Уточняется, что в конкурсную программу вошли девять российских фильмов, которые оценивали члены жюри из Классической гимназии №1 вместе с президентом благотворительного фонда "Детский киномай" Лидией Евтушенковой и сценаристом, продюсером Анной Пендраковской. В номинации "За лучшую детскую актерскую работу" отмечена юная актриса Мария Кожуханцева, сыгравшая в картине "Ада" режиссера Станислава Светлова. Приз зрительских симпатий получила лента режиссера Андрея Богатырева "Вираж". Кроме того, фильм режиссера Филиппа Абрютина "Звезды мне укажут путь" удостоен приза Министерства культуры Ростовской области. Другие картины были награждены специальными призами от партнеров фестиваля.

"Кинофестиваль - это знаковый проект для нашего фонда, но "Киномай" - это не только кинопоказы и развлекательно-познавательные мероприятия. Также в течение года в рамках проектов благотворительный фонд помощи детям "Детский киномай" оказал адресную помощь 20 детским социальным учреждениям на сумму свыше 4 млн рублей. Впереди нас ждет еще новогодний проект в Подмосковье, в преддверии которого мы также окажем помощь", - приводятся в сообщении слова Евтушенковой.

Детский кинофестиваль прошел в Ростове-на-Дону и Таганроге с 25 по 29 октября. В его программу вошли около 20 фильмов, которые посмотрели более 3 тыс. человек. Торжественная церемония закрытия состоялась на площадке Дома кино в Ростове-на-Дону с участием заслуженной артистки России Валентины Светловой, поэта и композитора Игоря Дзреева, артиста эстрады Леуша Любича, а также детских творческих коллективов.

О благотворительном фонде

Фонд помощи детям "Детский киномай" создан в 2009 году и 14 лет организует киноакции в разных городах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Вологде, Нижнем Новгороде, Пскове, Ростове-на-Дону, Горно-Алтайске, Петрозаводске, Костроме, Казани, Туле, Коломне и других. Участниками благотворительных мероприятий становятся дети из школ-интернатов, детских домов, общеобразовательных школ, многодетных и патронатных семей.