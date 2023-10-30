Названы самые популярные у россиян произведения в жанрах "мистика" и "ужасы"

Список возглавил роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Жители Орловской и Мурманской областей, а также Чукотского автономного округа больше всего интересуются книгами в жанрах "мистика" и "ужасы". Список самых популярных произведений в этих жанрах возглавляет роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса цифровых книг "Литрес" со ссылкой на собственное исследование.

"Среди федеральных округов больше всего книгами в жанрах "мистика" и "ужасы" интересуются в Сибирском федеральном округе, меньше всего - в Северо-Кавказском. В региональном топе лидируют Орловская область (4,46%), Чукотский автономный округ (4,08%) и Мурманская область (3,61%)", - говорится в сообщении. В топ-5 также вошли Смоленская и Пензенская области. Следом идут Липецкая, Ивановская, Владимирская, Тульская и Саратовская области.

Меньше всего мистическая литература пользуется спросом в четырех регионах Северо-Кавказского округа (Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия-Алания) и Республике Тыва.

Список самых популярных произведений в жанрах "мистика" и "ужасы" (по количеству проданных экземпляров) возглавил роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". На втором месте - "Хранительница болот" Натальи Тимошенко, а на третьем - "Тринадцатая запись" Лены Обуховой. В пятерку вошли также финальный роман цикла "Игры со смертью" Натальи Тимошенко ("Казаки-разбойники") и "Лисьи броды" Анны Старобинец.

Остальные места в топ-10 разделили аудиокнига "Мастер и Маргарита" в озвучке Александра Клюквина, Дарьи Мороз и Максима Суханова, "Санаторий "Седьмое небо"" Полины Луговцовой, две книги Лены Обуховой из серии "Академии Содружества" и аудиокнига "Мастер и Маргарита" в озвучке Романа Стабурова.