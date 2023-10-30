В Иркутской области открылась первая в регионе школа креативных индустрий

Министр культуры Олеся Полунина отметила, что обучение пройдут более 200 учеников

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Первая в Приангарье школа креативных индустрий, где подростки будут осваивать современные творческие профессии, открылась в Иркутске на базе областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского, передает корреспондент ТАСС. На первый учебный год набраны более 200 учеников.

"Сегодня для нас праздник - открытие школы креативных индустрий, и в нашем регионе она открывается в библиотеке. Это первый опыт в России, и он был достаточно спорный даже для Министерства культуры РФ, но мы уверены, что докажем, что это было правильное решение. Я уверена, все ребята, которые пришли сюда учиться, а это более 200 человек, создадут среду вокруг себя, и это будет в первую очередь среда образовательная", - сказала на церемонии открытия школы министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Обучаться подростки будут по семи направлениям: дизайн и графика, анимация и 3D-графика, звукорежиссура, виртуальная и дополненная реальность, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, моушн-дизайн. Обучение в школе бесплатное.

Школа создана при поддержке Министерства культуры РФ по федеральному проекту "Придумано в России", который направлен на совершенствование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов, создание новых интеллектуальных продуктов на базе локальной идентичности, сохранение культурного наследия и уникальных особенностей территорий России.

В 2024 году в Иркутской области планируют открыть вторую школу креативных индустрий. Она будет находиться в городе Саянске.