В Москве начался образовательный интенсив для молодых кинематографистов

По словам советника президента РФ по культуре Владимира Толстого, в настоящее время индустрия кино остро нуждается в кадрах

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Образовательный семинар-интенсив "Искусство питчинга" пройдет с 30 октября по 1 ноября в Москве. В его работе приняли участие глава Минкультуры России Ольга Любимова и советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Трудно поверить, что этой истории всего три года, потому что, мне кажется, она была всегда. По крайней мере, мы всегда говорили о том, что надо вместе учиться правильно представлять свои проекты. <…> Очень важно в преддверии наших питчингов в министерстве культуры, в преддверии нашего любимого конкурса дебютов, встретиться и проговорить лишний раз", - сказала министр.

По словам Толстого, в настоящее время индустрия кино остро нуждается в кадрах. "Есть огромный голод. Нужны новые люди, новые сценаристы, режиссеры, молодые продюсеры", - сказал он.

Минкультуры России и медиахолдинг "Цифровое телевидение" накануне провели исследование, посвященное настроению дебютантов. Согласно результатам, основные страхи режиссеров - это отказ в финансовой поддержке от государства (41%) и плохое качество фильма (32%).

Куратор интенсива, директор по киноканалам "Цифрового телевидения" Иван Кудрявцев рассказал, что идеальный бюджет дебютной картины, по мнению большинства опрошенных, - это 50-70 млн рублей. Чаще всего режиссеры выбирают драму из всех жанров для своего первого фильма, а самым неинтересным жанром считают военное кино.

В опросе приняли участие 135 дебютантов. "Дебютанты прошлогодней и этой волны - это по большей части женщины. Женщин - 54%", - сказал Кудрявцев. Министр высоко оценила результаты опроса и назвала ответы молодых кинематографистов "трезвыми". Толстой отметил, что в некоторых ответах чувствуется неуверенность, а в других - самоуверенность, и дебютантам необходимо найти баланс между этими настроениями, чтобы быть успешными.

Об интенсиве

Программа образовательного интенсива для режиссеров-дебютантов "Искусство питчинга" рассчитана на кинематографистов, прошедших во второй этап конкурсного отбора по созданию национальных фильмов. Ведущие эксперты киноотрасли проведут серию тренингов по защите дебютных кинопроектов. В работе интенсива примут участие, в частности, директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко, режиссеры Алексей Учитель, Жора Крыжовников, Иван И. Твердовский, продюсеры Сергей Сельянов и Антон Калинкин.