Клип певицы Юты на песню "Живи" собрал более 2 млн просмотров

В него вошли документальные кадры событий СВО

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Новый клип заслуженной артистки Российской Федерации Юты (настоящее имя - Анна Осипова) на песню "Живи", в который вошли документальные кадры событий специальной военной операции (СВО), набрал свыше 2 млн просмотров. Его премьера состоялась 27 октября.

"Количество просмотров нового клипа "Живи" на второй день после премьеры превысило 2 млн", - рассказала ТАСС артистка, ставшая также и автором сюжета видео, куда вошли реальные кадры с передовой. Певица уточнила, что клип стал доступен к просмотру 27 октября и набрал более 2 млн просмотров уже на второй день после выхода.

"Жизнь - самое дорогое, что у нас есть. Она дана нам в дар. Наша задача - беречь ее. И беречь тех, кто защищает нашу жизнь. И благодарить тех, кто ее защищает - наших бесстрашных воинов", - отметила собеседница агентства.

Юта написала песню "Живи" после посещения полевого госпиталя в зоне СВО.

Автор и исполнитель Юта создала музыку более чем к 40 сериалам, кинофильмам и спектаклям. С 2020 года - артистка Центрального академического театра Российской армии. Лауреат премий "Золотой граммофон", "Шансон года" и других. Артистка регулярно выступает перед военными, устраивает благотворительные концерты в тылу и ездит поддержать бойцов на фронт.