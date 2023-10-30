Минкультуры заявило о большом потенциале этнического кино

Глава ведомства Ольга Любимова назвала якутский кинематограф "удачным примером в этой сфере"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские зрители устали от фильмов и сериалов, события которых разворачиваются в Москве, Санкт-Петербурге или на Рублевке. Им теперь интересны этнические истории, рассказала глава Минкультуры России Ольга Любимова.

В понедельник Любимова приняла участие в образовательном семинаре-интенсиве "Искусство питчинга", организованном Минкультуры РФ и медиахолдингом "Цифровое телевидение". На нем она ответила на вопросы молодых кинорежиссеров.

"Да, конечно. В основном мы тут рассчитываем на тех людей, которые знают, о чем пишут и снимают, - сказала Любимова, отвечая на вопрос, планирует ли министерство поддерживать этнические картины. - Важно, чтобы это было здорово написано, чтобы это отражало то, что происходит в вашем регионе. Если вы обратите внимание и на сериалы, и на полный метр, то увидите, что немножко центр смещается от Москвы и Санкт-Петербурга. Появляются новые города, новые регионы. <…> Нам очень важно, чтобы появлялись проекты, где главные герои не только на Новом Арбате живут, не только на Тверской ссорятся, не только на Новодевичьем кладбище прощаются".

Любимова назвала удачным примером в этой сфере якутский кинематограф.

Сейчас российские зрители потеряли интерес к историям о состоятельных москвичах, по мнению министра.

"Это также и вопрос зрителя, который приходит в кинотеатр. Им важно, чтобы фильм был о них. К сожалению, мы попали в ситуацию, когда сериалы, скажем, первых 15 лет (XXI века - прим. ТАСС) повествовали жителям огромной страны о том, как живет Рублево-Успенское шоссе. Эта сказка о Золушке рано или поздно набила оскомину, в кинотеатрах она выстреливает совсем редко", - сказала Любимова.

Глава Фонда кино Федор Соснов рассказал, что в настоящее время в отечественном кинематографе наблюдается еще одна тенденция - аудитория кинотеатров постепенно молодеет. Если средний возраст зрителей кинотеатров два года назад был больше 30 лет, то сейчас он стремится к 25.