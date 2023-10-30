Дворец искусств Ленинградской области представит две премьеры до конца года

Зрители увидят литературно-музыкальную постановку "Мастер и Маргарита" композитора Константина Хазановича и спектакль по пьесе Семена Альтова "Не понравится - уйду!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Дворец искусств Ленинградской области покажет в ноябре и декабре премьеры литературно-музыкальной постановки "Мастер и Маргарита" композитора Константина Хазановича и спектакля по пьесе Семена Альтова "Не понравится - уйду!" Об этом на пресс-конференции сообщила директор площадки Виктория Корхина.

"Премьера "Мастера и Маргариты" - 5 ноября. Для Петербурга премьера "Не понравится - уйду!" [21 декабря]", - рассказала Корхина.

Литературно-музыкальная постановка "Мастер и Маргарита" композитора Константина Хазановича - это восемь частей специально написанного цикла, которые исполнит Симфонический оркестр Ленинградской области. Трое актеров - Джулиано ди Капуа, Софья Шустрова и Александр Мицкевич - прочтут избранные отрывки в авторских видеодекорациях. "Получилась какая-то своя синергия, с которой мы даже не встречались раньше. <…> Что касается нашего решения организации постановки - как подружить музыку с текстом [романа Михаила Булгакова], мне кажется, что у нас получился по крайней мере свой уникальный взгляд на это", - отметил на пресс-конференции Хазанович.

Еще одной важной премьерой на сцене Дворца искусств Ленинградской области станет комедия-гротеск "Не понравится - уйду!" по пьесе Семена Альтова. Музыку к спектаклю написал Сергей Шустицкий, текст песен - Андрей Максимков. В постановке заняты Алла Довлатова, Ольга Волкова и Виктор Логинов. "Семен Теодорович будет специальным гостем этой премьеры. Это 21 декабря состоится на нашей сцене", - рассказал начальник отдела программ и проектов учреждения культуры Андрей Максимков, назвав постановку "театром миниатюр на новом витке". "Я надеюсь, что юмор Альтова порадует всех пришедших на этот спектакль", - добавил он.

Также в ближайшей перспективе Дворец искусств планирует провести фестиваль театров Ленинградской области для жителей региона. По словам Корхиной, событие даст возможность познакомить зрителей с творчеством коллективов из разных - в том числе географически удаленных друг от друга - районов области.

Дворец Искусств Ленинградской области (бывший Дворец культуры имени Горького) был открыт 8 ноября 1927 года к юбилею Октябрьской революции. Это был первый в стране Дом культуры с театрально-концертным комплексом и кинотеатром. В 1968 году здание было признано памятником архитектуры эпохи конструктивизма.