В Петербурге на кинофестивале покажут фильмы из Ирландии, Аргентины и Франции

Всего на фестиваль "Влюбленные в искусство" отобрали 45 работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. VII Открытый международный кинофестиваль "Влюбленные в искусство" с 8 по 11 ноября покажет в Санкт-Петербурге 45 фильмов. В этом году в программе будут в том числе картины режиссеров из Аргентины, Ирландии и Франции, рассказал генеральный продюсер кинофестиваля, режиссер Илья Михайлов-Соболевский на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году в адрес фестиваля поступило рекордное число заявок - если в прошлом году их было в районе 3 тыс., то в этом году целых 4 195 работ, из которых было отобрано 45 лучших. В фестивале принимают участие почти все регионы страны, в том числе студенты ведущих кинематографических вузов. Также принимают участие, по-моему, 12 стран, среди которых Аргентина, Франция и Ирландия", - рассказал Михайлов-Соболевский.

Основная программа фестиваля пройдет с 9 по 11 ноября на площадке киностудии "Лендок" - вход для зрителей бесплатный, но по предварительной регистрации. Несмотря на то, что в прошлые года фестиваль располагал несколькими площадками, генеральный продюсер уверен - зал "Лендока", вмещающий сразу 360 человек, сможет справиться со зрительским трафиком этого года. Торжественное открытие же состоится 8 ноября в отеле Wawelberg - старт фестивалю даст картина режиссеров Анны Каменевой и Кристины Кретовой "Женщины и дороги. Путь к себе. Ладога".

"Этот фильм мы сняли зимой - проехали вокруг самого большого озера Европы, Ладожского. Ладога насыщена историей, культурой, искусством - мы хотели рассказать про женщин, которые там живут. Общались с представительницами самых разных профессий, в том числе с руководителем завода по производству рыболовных приманок. Еще у нас была идея - показать маршруты, чтобы люди не боялись таких путешествий", - поделилась с журналистами режиссер картины Анна Каменева.

Тематика остальных киноработ также разнообразна - от культуры регионов и их влияния на жизнь страны до творчества конкретного человека. Программа фестиваля в основном делает упор на документальное кино о сохранении культурного наследия, но содержит и игровые короткометражные фильмы, а также анимационные работы. Еще два фильма будут представлены в рамках внеконкурсных показов.

"Сегодня очень много забытых имен, о которых нужно говорить, - это в том числе и художники, скульпторы, мозаичисты - про них нужно рассказывать подрастающему поколению. Одна из главных целей нашего фестиваля - популяризировать это знание, культивировать его - тогда, может быть, получится привлечь в эти профессии молодежь", - подытожил Михайлов-Соболевский.