Студия "Мельница" снимет мультфильм по книге "Дни Савелия"

Экранизацию получит название "Кот Савелий"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Анимационная студия "Мельница" снимет экранизацию книги Григория Служителя, которая получит название "Кот Савелий". Об этом сообщил продюсер Сергей Сельянов.

"Это экранизация книги Григория Служителя, которая называется "Дни Савелия". На мой взгляд, это одна из лучших книг, которые появились в последние годы в литературном пространстве", - сказал он на очной защите авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.

По словам Сельянова, картина расскажет драматичную историю, в центре которой кот Савелий и его судьба. Действие мультфильма происходит в Москве, и город должен стать одним из его героев, наравне с людьми и животными.

"В кинотеатрах мы планируем, что 60 млн бокс-офис для этой картины будет хорошим результатом. Кроме того, она точно будет бытовать на других ресурсах, прежде всего, на интернет-платформах. И, несмотря на осложнение международной обстановки, мы также рассчитываем на вполне достойную жизнь на международных площадках - как в фестивальном смысле, так и в смысле дистрибуции", - добавил Сельянов.