Умер бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов

Ему было 80 лет

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бывший ректор Московской консерватории, народный артист России, профессор Тигран Алиханов умер 29 октября на 81-м году жизни, сообщила консерватория.

"Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 29 октября 2023 года заведующего кафедрой камерного ансамбля и струнного квартета, народного артиста России, профессора Тиграна Абрамовича Алиханова", - говорится на сайте Московской консерватории.

Отмечается, что информация о панихиде будет сообщена дополнительно.

Российский пианист, народный артист РФ (2002), солист Московской филармонии, ректор Московской консерватории им. П. И. Чайковского (2005-2009) Тигран Алиханов родился 22 января 1943 года в Москве в семье выдающегося ученого-физика, академика А. И. Алиханова и известной скрипачки С. С. Рошаль. В 1950-1961 годах учился на фортепианном отделении Центральной музыкальной школы при Московской консерватории (класс А. С. Сумбатян), в 1961-1966 годах - в Московской консерватории, в 1966-1969 годах - в аспирантуре в классе профессора Л. Н. Оборина. Лауреат Международного конкурса им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (1967).