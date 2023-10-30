Анимационный проект "Непокой" выйдет в прокат в 2024 году

Картина расскажет о человеке, который застрял в маленьком провинциальном отеле, где происходят странные вещи

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Студия "Шар" представила полнометражный анимационный проект "Непокой", он выйдет в прокат в марте 2024 года. Об этом сообщила продюсер Людмила Полякова.

Картина расскажет о человеке, который застревает в маленьком провинциальном отеле, где происходят странные вещи, постояльцы исчезают один за другим. Режиссер - Леонид Шмельков.

"Дата проката назначена на март 2024 года. Сейчас мы находимся в монтажно-тонировочном периоде", - сказала она на очной защите авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино. По ее словам, данный фильм уникален технологией производства, "которая позволила получить состояние объединения нереального и реального миров". Полякова также сообщила, что для мультфильма куплены права на музыку советского и российского музыканта-авангардиста Сергея Курехина.

Полякова назвала проект нестандартным метафоричным кино, "которое подходит для целевой аудитории 18+".