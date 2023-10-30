30 октября, 14:25

Книгу "Денискины рассказы" экранизируют в 2024 году

В центре сюжета - история о поездке Дениса в деревню и его приключениях там

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Режиссер, продюсер, внук писателя Виктора Драгунского Артемий Драгунский снимет новую экранизацию книги "Денискины рассказы". Релиз картины запланирован на конец 2024 года.

"К огромному удивлению, в последний раз экранизация "Денискиных рассказов" выходила более 35 лет назад. <…> Уже собран замечательный актерский состав - Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, невероятно талантливые дети. Все это позволяет нам создать поистине потрясающий мир "Денискиных рассказов", - сказал Драгунский на очной защите авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.

В центре сюжета - история о поездке Дениса в деревню и его приключениях там за три летних месяца. Она включает в себя события рассказов "Похититель собак", "Запах неба и махорочки", "Чики-брык", "Дымка и Антон", "Расскажите мне про Сингапур", "Человек с голубым лицом", "Англичанин Павля", "20 лет под кроватью".

Согласно презентации, съемки запланированы на май - июль 2024 года, релиз - на декабрь 2024 года.

Производством фильма занимается Кинокомпания братьев Андреасян. 

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