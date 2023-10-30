30 октября, 14:33

Фильм про собаку-космонавта Белку и ее хозяина выйдет в 2025 году

Картина расскажет про дружбу мальчика и собаки Белки перед ее полетом в космос

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Кинокомпания "Централ партнершип" планирует в марте 2025 года выпустить в прокат фильм "Моя собака - космонавт". Картина расскажет про дружбу мальчика и собаки Белки перед ее полетом в космос, рассказал директор по кинопрокату компании "Централ партнершип" Павел Верещагин.

"Централ партнершип" совместно с "Зум продакшн" представляет фильм "Моя собака - космонавт". Фильм расскажет историю мальчика, который живет в закрытом городе рядом с космодромом Байконур. Он одинок, у него нет друзей, и в какой-то момент он находит дворняжку и решает ее приютить. <…> Потом эта собака по имени Белка становится главным претендентом для полета в космос", - сказал он на очной защите авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.

События фильма развернутся в 1960 году. По сюжету отец мальчика отвозит Белку на работу в тренировочный лагерь космодрома, где она готовится к опасному полету в космос, а мальчик вместе с подругой пытается спасти любимую собаку.

Режиссером фильма выступил Илья Маланин. По словам создателей картины, они хотели бы видеть в своем фильме Константина Хабенского в роли отца мальчика, роли детей могли бы исполнить Даниил Муравьев-Изотов и Марта Кеслер.

Выход картины в прокат запланирован на 20 марта 2025 года. 

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