Киностудия "Рок" снимет фильм про молодость Бабы Яги

Режиссером картины выступил Илья Учитель

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Фильм про молодость персонажа Бабы Яги снимет киностудия "Рок" при поддержке "Союзмультфильма", рассказал продюсер фильма Алексей Учитель.

"Молодая Яга" - это оригинальный сценарий, который интересен прежде всего для детской семейной аудитории. Это не по какой-то сказке мультфильм, а действительно оригинальная история. <…> С нами вместе "Союзмультфильм", потому что будет много графики. Интерес к этому фильму большой, в том числе со стороны платформ", - сказал он на очной защите авторских анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино.

Режиссером картины стал Илья Учитель. "Мне как молодому режиссеру, подающему надежды, можно только сказать, что это огромный вызов. Очень сильный сценарий, когда его читаешь, он сразу погружает тебя в этот уникальный мир. Здесь, мне кажется, главная фишка в том, что у нас не было еще настоящего большого фэнтези, который был бы совмещен со славянскими мифами", - отметил он.

В дрим-каст фильма вошли Ирина Пегова, Юлия Пересильд, Филипп Янковский, Тимофей Трибунцев, Мария Аронова, Светлана Ходченкова, Глеб Калюжный, Елизавета Ищенко и другие.